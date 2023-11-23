По состоянию на утро вся критическая и социальная инфраструктура работает в штатном режиме.

Ночью под атакой россиян был инфраструктурный объект в Криворожском районе Днепропетровской области. Об этом сообщил руководитель Криворожской РВА Евгений Ситниченко.

"Относительно ситуации в Криворожском районе. Ночью рашисты направили ракету на объект инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших", - написал он, добавив, что по состоянию на утро вся критическая и социальная инфраструктура работает в штатном режиме.

В свою очередь председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отмечает, что взрыв, который слышали в городе вчера поздно вечером, был в результате атаки оккупантов по Украине ракетами, в том числе по инфраструктурному объекту в Криворожском районе.

Видео дня

Он также предупредил, что сегодня в 12.00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере "№3" ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (Ингулецкий, Центрально-Городской районы). Вилкул подчеркнул, что производственный взрыв контролируется, причин для беспокойства нет.

Русские игнорируют законы и обычаи ведения войны, используя тактику террора

Оккупанты с первых дней агрессии наносят ракетные и авиационные удары, осуществляют обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

В частности, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил более 64 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также, в ночь на 22 ноября оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 14 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Противовоздушной обороной уничтожены все 14 шахедов. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вас также могут заинтересовать новости: