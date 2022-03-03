В Попасной и вблизи Лисичанска нет электроэнергии, воды и тепла.

Ночью российские войска снова обстреляли Лисичанск, обстрелы Попасной продолжались всю ночь.

Об этом сегодня сообщил председатель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"Ночью российские войска снова обстреляли Лисичанск. Подчеркиваю - они в очередной раз открыли огонь по домам с мирным населением. Им безразлично, кто погибает – наш военный, украинская женщина или маленький мальчик. Россиянам наплевать на то, что жители половины области вынуждены жить без тепла и света, пить подвозную украинскими пожарниками воду. Они почти уничтожили Гирську громаду, теперь обстреливают жилые кварталы Лисичанска и Попасной", - подчеркнул Гайдай.

В частности, по его словам, вражеские обстрелы Попасной продолжались всю ночь. Захватчики применяли, в том числе и "Грады".

"Повреждены школа № 20, детский центр "Аист", почти все объекты коммунальной инфраструктуры. Все, что мы отстраивали в течение этих восьми лет, россияне пытаются превратить в сплошные руины", – отметил Гайдай.

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