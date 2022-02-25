По словам очевидца, снаряды разрывались прямо во дворах.

Жители района Позняки в Киеве рассказали о ночном обстреле жилых домов. Снаряды разрывались прямо во дворах.

Об этом сообщили очевидцы.

"По нашим домам лупит артиллерия. Прямо сейчас проснулся от взрыва во дворе и залпы продолжаются", - говорится в сообщении.

При этом указано, что на Позняках нет никаких военных объектов.

"За соседним домом горит что-то. Интересно, что у нас ни разу не было никаких сирен", - рассказал очевидец.

Напомним, что ночью обломки российской ракеты упали на жилой дом, в результате чего произошел пожар.