Силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей.

В ночь на 6 сентября и под утро российские оккупанты атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами.

Как сообщили в Воздушных силах, всего в небе над Украиной было зафиксировано 33 вражеские воздушные цели.

"7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, выпущенные из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса. 1 баллистическую ракету "Искандер-М". 25 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда)", - говорится в сообщении.

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Силами противовоздушной обороны были уничтожены 23 воздушные цели – все запущенные врагом ракеты и 15 из 25 дронов-камикадзе.

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