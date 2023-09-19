Прислушивайтесь к сигналам воздушной тревоги.

Российские захватчики в очередной раз ночью атакуют украинские города беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщают в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Около 22:52 военные зафиксировали пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска (Краснодарский край). Они призвали украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сейчас тревога раздается в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. В 00:00 стало известно, что группа беспилотных летательных аппаратов движется в направлении Кривого Рога.

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Уже в 00:13 для Полтавской, Сумской и Харьковской областей объявили об угрозе применения баллистического вооружения. В Кировоградской и Николаевской - угроза дронов.

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Обстрелы Украины: последние новости

Напомним, вчера ночью российские захватчики выпустили по Украине ракеты и дроны, в ряде областей работали противовоздушная оборона. В воздушных силах отчитались об уничтожении 17 крылатых ракет и 18 беспилотных летательных аппаратов.

Уже вечером Россия запустила ракеты из Белгорода по Харьковской области. В городе прогремела череда взрывов. Городские власти сообщают о попадании в производственную зону Холодногорского района города.

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