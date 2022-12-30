Силы ПВО сбили беспилотники.

В Киевской области в результате атаки дронов попаданий в объекты инфраструктуры нет.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он отметил, что была ночная атака дронами-шахедами.

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"Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет. На местах сбития работают экстренные службы", - написал Кулеба.

Атака Киева дронами-камикадзе

В 2:13 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали Киев и Киевскую область дронами. Киевлян и жителей области предупредили о работе ПВО.

Кроме этого украинские защитники ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях. Это были дроны типа "Шахед" и "Марлин".

Иранские дроны в войне против Украины

Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ. Первую партию БПЛА Иран продал РФи летом.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще одну партию Shahed в количестве 250 единиц.

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