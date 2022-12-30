В Киевской области в результате атаки дронов попаданий в объекты инфраструктуры нет.
Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Он отметил, что была ночная атака дронами-шахедами.
"Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет. На местах сбития работают экстренные службы", - написал Кулеба.
Атака Киева дронами-камикадзе
В 2:13 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали Киев и Киевскую область дронами. Киевлян и жителей области предупредили о работе ПВО.
Кроме этого украинские защитники ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях. Это были дроны типа "Шахед" и "Марлин".
Иранские дроны в войне против Украины
Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.
По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ. Первую партию БПЛА Иран продал РФи летом.
19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще одну партию Shahed в количестве 250 единиц.