В сети появилось яркое видео.

Уже 12 день в Украине длится полномасштабная война, которую развязала РФ. Также свои войска в Украину направил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров для уничтожения нашей страны.

При этом украинские военные дают им достойный отпор, уничтожая их технику и самих оккупантов. Хотя ни Владимир Путин, ни Рамзан Кадыров не признают потери своих бойцов.

На одном из обращений Кадыров и вовсе сказал, что у них "потерь нет". ВСУ решили опровергнуть эту информацию и обнародовали яркое видео, на котором видно, как украинские военные уничтожают кадыровцев, защищая свою страну.

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