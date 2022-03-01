В частности, речь идет в первую очередь о скандинавских странах – Финляндии, Швеции и Норвегии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые страны приняли беспрецедентные решения предоставить Украине вооружение, потому что раньше никому его не предоставляли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Глава МИД отметил, что нейтральная страна Финляндия ранее ни одной стране мира не оказывала военную помощь, но теперь приняла решение оказать такую помощь, впервые в своей истории, Украине.

Также Швеция решила помочь Украине. "Швеция оказывает нам помощь впервые с 1939 года, когда помогала Финляндии (после нападения Советского Союза - УНИАН)", - сказал Кулеба.

"Норвегия приняла исключительное решение в поддержку Украины, отойдя от политики непредоставления оружия странам вне НАТО, которые находятся в состоянии войны. Осло присылает нам 2 тысячи противотанковых гранатометов", - заявил он.

"Люксембург, маленькая, но гордая страна, предоставляет Украине партию современного противотанкового оружия. Нейтральная Австрия присылает шлемы, защитные жилеты", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, Украине удалось договориться с партнерами о поставках тысяч тонн горючего для украинской техники.

"Мы имеем все основания, чтобы продолжать борьбу. Мы должны продолжать сопротивление. Ничто не должно нас сломить. Первая сломается система Владимира Путина", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля в Евросоюзе согласовали пакет поддержки в размере 450 миллионов евро, который предусматривает предоставление Украине летального оружия.

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