Боксер отметил, что защищать Украину - это его долг.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что будет защищать Украину, ведь это его обязанность.

Об этом спортсмен сообщил в интервью CNN.

"Я же не пошел воевать на передовую. Я защищаю свой дом, свою семью, своих родных. Существует много гадов, мародеров, которые пытаются на этом нажиться. Мы помогаем людям, потому что это мой долг. Я - мужчина", - отметил Усик, объясняя, почему присоединился к самообороне.

Журналист поинтересовался, готов ли боксер убивать оккупантов. На это Усик ответил утвердительно.

"Если мою жизнь захотят забрать, или жизнь моих родных, мне придется это сделать. Я не хочу этого, я не хочу стрелять, не хочу убивать, но если будут убивать меня, выбора не будет", - заявил он.

Спортсмен добавил, что ему уже не страшно. Усик подчеркнул, что его душа принадлежит Богу, а тело и честь принадлежит стране.

Как сообщал УНИАН, украинский боксер Александр Усик вошел в территориальную оборону и защищать родную страну от русских захватчиков. Рядом с ним на фото, вероятно, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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