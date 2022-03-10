Председатель ОГА отметил, что вера жителей области в ВСУ бесконечна.

Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что в области постоянно продолжаются бои.

Об этом говорится в его сообщении в Facebook.

"Российские захватчики думали, что возьмут Луганскую область за несколько часов. Ошибка - недооценивать противника, тем более, когда с вами борются не холодные ручные солдатики, а народ! Вы русские террористы - циничные убийцы. Все, на что готовы оккупанты срывать зло на мирных. Звери хладнокровно убивают детей и взрослых, им безразлично лицо, в которое стрелять, им безразлично, что Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная, Горское забыли что такое мирный сон, забыли, как это выйти на улицу и наслаждаться весной, а не бежать к ближайшему укрытию, не зная или выйдут из него живыми", - пишет Гайдай.

Он отметил, что вера жителей области в ВСУ бесконечна.

"Ситуация крайне сложная. Бои не заканчиваются ни на минуту. Много жертв. Отсутствуют коммуникации. Обесточены 27 населенных пунктов полностью, 11 частично, всего это 115 461 потребителей. Нет газа, воды, отопления. Есть силы и вера в победу! Каждый день Луганщина выходит на митинги против российской оккупации. Никто не хочет быть ни в нафантазированной "ЛНР", ни в России, под руководством сумасшедшего!", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Луганщине семеро украинских полицейских перешли на сторону врага.

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