Арестович назвал самые опасные города Украины / фото УНИАН, Немеш Янош
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона назвал самые опасные регионы Украины, из которых жителям лучше временно уехать.
По словам Арестовича, в некоторых регионах идут особо жестокие бои. Поэтому женщинам и детям так опасно оставаться.
"Для тех кто имеет детей, или женщины, особенно Харьков, Донецкая, Луганская области лучше уехать. Это города ожесточенных военных боев и гражданским там делать нечего, если только ты не такой гражданский, который работает в службах, обеспечивающих жизнедеятельность войск или города", - сказал Арестович.