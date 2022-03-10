В этих регионах Украины пока опасно находиться.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона назвал самые опасные регионы Украины, из которых жителям лучше временно уехать.

По словам Арестовича, в некоторых регионах идут особо жестокие бои. Поэтому женщинам и детям так опасно оставаться.

"Для тех кто имеет детей, или женщины, особенно Харьков, Донецкая, Луганская области лучше уехать. Это города ожесточенных военных боев и гражданским там делать нечего, если только ты не такой гражданский, который работает в службах, обеспечивающих жизнедеятельность войск или города", - сказал Арестович.

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