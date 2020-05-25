Один из главарей террористов "ЛНР" найден мертвым - соцсети

Также распространялась информация о том, что боевика Костина убили.

24 мая экс-"заместителя командира НВФ "Призрак" Александра Костина обнаружили мертвым в СИЗО оккупированного Луганска.

Об этом в одной из соцсетей сообщил боевик, называющий себя "казачьим атаманом" Александр Конкин, пишут "Новости Донбасса".

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"Из-за карантина "Август" был помещен в одиночную камеру... По имеющимся данным, у него было 2 сердечных приступа. Вчера у него случился очередной приступ, в результате чего он скончался", — сообщил анонимный телеграм-канал "Луганский инсайд".

Ранее распространялась информация о том, что боевика Костина убили.

Напомним, Александра Костина, создателя НВФ "Призрак" (отдельный механизированный батальон "Август"), арестовали в августе 2018 года. Позже на временно неподконтрольной территории Луганской области так называемый "суд" дал 14 лет тюрьмы боевику за разбой и мародерство в 2014 году.

В преступлениях обвинили не только Костина, но и ликвидированного вследствие покушения главаря бандформирования "Призрак" Алексея Мозгового, но против него "дело" не завели в связи со смертью последнего. В частности, их обвинили в организации нападения на семью антрацитовского бизнесмена, когда он с женой и малолетней дочерью в ночь с 8 на 9 мая 2014 года перевозил на авто крупную сумму денег.

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