Россияне считают, что могут осуществлять постепенное медленное продвижение широкой полосой в течение длительного времени.

Российские оккупанты преследуют несколько целей наступлением в Харьковской области. Враг хочет оттянуть украинские силы с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

Как сообщает ISW, захватчики проводят относительно ограниченные наступательные операции вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области и продолжают достигать тактически значимых успехов на вероятно менее защищенных участках.

По оценке аналитиков, численность российских подразделений, участвующих в боях, а также группировка, развернутая вдоль границы на северо-востоке Украины, указывают на то, что оккупанты на самом деле не проводят широкомасштабную операцию по окружению или захвату города Харькова в настоящее время.

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В то же время в ISW считают, что войска противника продвинулись как минимум до окрестностей Огирцево и Гатища. Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин отмечал, что оккупанты пытаются продвигаться в районах, которые уже были спорными "серыми зонами". Это свидетельствует о том, что ВСУ не удерживают устойчивых позиций во многих небольших приграничных населенных пунктах.

Однако россияне столкнутся с более интенсивным сопротивлением при попытке продвинуться к населенным пунктам к югу от границы и в более крупные приграничные населенные пункты, такие как Липцы и Волчанск. Близость Харькова к границе увеличивает значение ограниченных тактических преимуществ захватчиков, поскольку им не нужно продвигаться очень далеко, чтобы угрожать Харькову регулярными обстрелами.

По словам экспертов, вражеские силы начали наступление вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области до того, как завершили доведение Северной группировки войск до запланированной конечной численности. Таким образом они задействовали лишь ограниченное количество боевых единиц.

Оккупанты поддерживают темп своих наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Часового Яра и к западу от Авдеевки. Поэтому военное командование РФ, вероятно, надеется, что операции на севере Харьковской области могут заставить украинское военное командование выделить к северу от Харькова силы и средства для обороны, которые могло бы направить на оборону этих направлений.

Правитель РФ Владимир Путин и военное командование, возможно, оценивают риски, перспективы и сроки нового наступления, исходя из предположения, что Украина не может и не будет способна освободить захваченные захватчиками территории. Кроме того, это свидетельствует и о том, что возобновление американской помощи не изменило расчетов Путина, или что он начал "харьковскую операцию" без переоценки предположений относительно возможностей Украины.

Россияне считают, что могут осуществлять постепенное медленное продвижение по широкой полосе территории на севере и северо-востоке Харьковской области в течение длительного периода времени, не достигая относительно быстрых оперативно значимых успехов, но таким образом, чтобы поставить в невыгодное положение любые будущие операции ВСУ в этом регионе.

"Крайне важно, чтобы украинские силы как можно быстрее разрушили любые такие российские расчеты с помощью как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций, которые освободят оккупированную Россией территорию, как только позволят условия", - отметили аналитики.

Наступление на Харьковскую область - что известно

В Генштабе ВСУ вечером сообщили, что осуществляли атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Россияне хвастаются подрывом моста вблизи Старого Салтова Харьковской области. Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что даже если эта информация и соответствует действительности, к критическим последствиям это не приведет.

По оценке DeepState, враг оккупировал шесть населенных пунктов области. Речь идет о Стрелечьем, Пыльном, Красном, Борисовке, Огирцево и Плетеневке.

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