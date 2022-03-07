Технику покидала российская десантная бригада.

В Николаевской области российские оккупанты просто бросили технику и бежали с поля боя. Теперь это - новые трофеи украинских военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал соответствующее видео.

"Вот покидали... Десантная бригада, по ходу, была. В поле просто бросили технику, БМД, и свалили. Потому что наша артиллерия бьет без промаха", - слышен голос за кадром.

Ранее в Пентагоне сообщили, что огромная колонна под Киевом до сих пор стоит на месте. Внешние наблюдатели предполагают, что она увязла в грязи и, скорее всего, сожгла все топливо.

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