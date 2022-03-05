Задержанный рассказал, что его бросили его же офицеры.

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили пленного российского танкиста. Почти вся его рота погибла, а офицеры сбежали.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его словам, он напуган тем ужасом, свидетелем и соучастником которого стал. Он отметил, что не надеется вернуться домой. При этом рыдающий российский танкист попросил маму поднимать людей, чтобы остановить бессмысленное вторжение в Украину.

"Наши просто бомбят… Нас Путин предал. Он нас кинул. Здесь 9 тысяч пацанов лежат как удобрение, их не хотят забирать… Сказал: вперед, наступаем. Мы "схавали", приехали… Никто не возвращается", - заявил пленник.

Также он отметил, что к нему хорошо относятся, кормят, поят и не бьют.

"Меня обманули. Отправили воевать, мирных людей убивать. Я сейчас в такой жопе нахожусь. Меня мои же офицеры, даже командир взвода, просто кинули. Если бы я не сдался, то меня просто убили бы", - рассказал российский танкист.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские военные допросили выжившего российского летчика, самолет которого сбили в Чернигове.