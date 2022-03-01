В Украине идет не только вооруженное, но и информационное сопротивление российской агрессии. По всей стране рядовые граждане вывешивают билборды с посланиями к российским агрессорам, которые думают, что приехали спасать наших людей.

Надписи на бордах разрушают мифы о том, что российских солдат ждут в Украине как "освободителей". Вместо этого им предлагают убираться прочь или умереть за путина в Украине.

В своих посланиях украинцы четко дают понять российским солдатам, что им тут не место. Надписи варьируются от сдержанного "Вспомни о семье, возвращайся домой" до откровенного "Вместо цветов тебя ждут пули".