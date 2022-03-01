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В Украине идет не только вооруженное, но и информационное сопротивление российской агрессии. По всей стране рядовые граждане вывешивают билборды с посланиями к российским агрессорам, которые думают, что приехали спасать наших людей.

Надписи на бордах разрушают мифы о том, что российских солдат ждут в Украине как "освободителей". Вместо этого им предлагают убираться прочь или умереть за путина в Украине.

В своих посланиях украинцы четко дают понять российским солдатам, что им тут не место. Надписи варьируются от сдержанного "Вспомни о семье, возвращайся домой" до откровенного "Вместо цветов тебя ждут пули".

Фото Банеры 01 марта 2022
Фото Банеры 01 марта 2022
Фото Банеры 01 марта 2022
Фото Банеры 01 марта 2022
Фото Банеры 01 марта 2022