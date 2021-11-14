В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены.

После ночного обстрела боевиками российско-оккупационных войск села в Покровском районе Донецкой области полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет, сообщает Министерство внутренних дел.

"Установлено, что в 1:30 село Невельское подверглось обстрелу со стороны незаконных вооруженных формирований. Снаряды попали в дома, расположенные по улице Молодежная. В результате обстрела повреждены 9 домов, три из которых полностью разрушены", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции Авдеевки, которая задокументировала последствия ночного обстрела.

Обследование села специальной комиссией Очеретинской ВГА проводится для уточнения информации о повреждениях и оказании помощи местным жителям.

Как сообщал УНИАН, по меньшей мере четыре частных дома поврежденные в результате обстрела российско-террористическими группировками поселка Невельское Покровского района Донецкой области. Два из них - уничтожены полностью. Во время обстрела в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.

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Автор: Лариса Бекета