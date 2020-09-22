Потерь в рядах ООС нет.

За прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна вражеская провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку Водяного.

"Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому наши воины ответный огонь не открывали», – говорится в сообщении.

Кроме того, выявлен факт дополнительного инженерного оборудования позиций в сторону украинских подразделений в направлении Водяного из временно оккупированной Ужевки.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Защитники Украины соблюдают режим прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки», - утверждают в штабе.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты время от времени осуществляют одиночные неприцельные выстрелы, которые, по оценке штаба ООС, имеют провокационную цель.

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Автор: Андрей Василюк