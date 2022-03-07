Этот ресурс позволил информировать мировое сообщество о реальном положении дел в Украине, полностью исключив российские фейки и какое-либо искажение информации в принципе.

Народный депутат Александр Дубинский создал свою Медиаоборону.

Об этом он сообщил в Facebook.

"У меня огромная аудитория и потому количество обращений украинцев ко мне лично оказалось невероятных масштабов. Мы с командой сразу же запустили телеграм-бот Медиаоборона, с помощью которого люди могли сверхоперативно передавать данные о передвижении вражеских войск. Тем самым помогать ВСУ получать максимально точные сведения. Мы не остановились на этом. Нашей командой была разработана стратегия, которая позволила разделить и другие обращения наших граждан - по тем или иным вопросам. Это дало возможность точнее определять проблему и находить пути ее решения", - рассказал депутат.

Был разработан аналогичный бот с обширным функционалом. Им уже воспользовались тысячи украинцев. Этот медиа-ресурс даёт возможность обработать следующую информацию:

• Если известно о перемещении вражеской техники — пишите на @mediaoboronabot.

• Если можете помочь нашей терробороне — пишите на @mediaoboronateroboronabot.

• Если можете помочь с продуктами — пишите на @mediaoboronafoodbot.

• Если можете помочь с горючим, медикаментами или вы врач — пишите на @mediaoboronamedbot

• Если можете помочь с эвакуацией и размещением переселенцев — пишите на @mediaoboronaevacuationbot.

Александр Дубинский, на чьем информационном счету десятки успешных медиа-проектов, подчеркнул, что новый ресурс оказался отличным инструментом объединяющими два важнейших аспекта военного времени - граждан и государство. Этот ресурс позволил информировать мировое сообщество о реальном положении дел в Украине, полностью исключив российские фейки и какое-либо искажение информации в принципе.

"Это безумно важно, особенно когда российско-фашистские войска глушат мобильную связь и телеканалы на захваченных территориях", - отметил народный депутат.

"Таким образом они хотят предотвратить общение граждан с подконтрольными Киеву территориями, а также не допустить информирования о реальном состоянии дел на фронте — во избежание стихийного восстания против оккупантов, — считает он. – Важно не допустить пагубного влияния вражеской пропаганды и фейков в информационном пространстве".

"Наш новый ресурс, с его обширным инструментарием и широким охватом аудитории, дал возможность в режиме реального времени видеть и понимать происходящее и находить лучшие решения для помощи и людям, и стране", - подчеркнул Александр Дубинский.