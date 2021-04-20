Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий заявляет, что несмотря на реальную угрозу и многочисленные слухи, ситуация под контролем.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий, народный депутат Украины Дмитрий Лубинец вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым посетил Донецкую область в рамках проверки правоохранительных структур, которые работают в координации с ООС.

Причиной визита стала эскалация конфликта и стягивание войск на границе с Украиной со стороны Российской Федерации.

За словами Дмитра Лубинца, начали поездку с посещения базы полка «Азов» в Гурзуфе. Впоследствии состоялось большое совещание всех руководителей силовых органов под председательством министра.

«Кроме этого, состоялась встреча с руководителями общин, которые изъявили желание участвовать в проекте «Полицейский офицер общины». На встрече поднимали вопросы, которые, в частности, должны быть решены путем изменения действующего законодательства. Как председатель профильного комитета сразу фиксирую соответствующие обращения и буду работать над ними после возвращения в Киев», – отметил Дмитрий Лубинец.

Председатель комитета также добавил, что, несмотря на реальную угрозу и многочисленные слухи, ситуация под контролем.

"Обострение со стороны РФ возможно, это нужно признавать. Однако результаты проверки свидетельствуют о том, что ситуация контролируемая, и мы имеем достаточно сил и средств для защиты украинской земли!» – заявил Лубінець.

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Автор: Иван Бойко