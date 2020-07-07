Прокуроры расследуют участие наемников из Франции в войне против Украины

Установлено, что 20 граждан Франции уже шесть лет принимают участие в боевых действиях против украинской армии.

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство относительно участия наемников из Франции в боевых действиях на Донбассе.

Читайте такжеРоссия отказалась подписывать согласованные Украиной, Германией и Францией рекомендации для ТКГ - Резников

Как сообщили УНИАН в Офисе генерального прокурора, прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвуют в боевых действиях против украинской армии в составе вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и иным тяжким последствиям.

В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.

Прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора внесены в ЕРДР сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).

Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram