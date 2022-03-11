Более 80 военных преступлений совершили российские войска на территории Житомирской области.
Об этом говорится на странице полиции Житомирской области в Facebook.
"На 16-й день войны по состоянию на 11 марта полицейские Житомирской области собрали сведения для материалов более 80 уголовных производств по фактам совершения военных преступлений российским агрессором на территории региона. В половине случаев собранные сведения свидетельствуют о посягательствах на территориальную целостность Украины", - пишут полицейские.
Сообщается, что полицейские территориальных подразделений выезжают и работают на местах чрезвычайных происшествий, связанных с проявлениями вражеской российской агрессии, в том числе ракетных обстрелов населенных пунктов. Фиксируются все обстоятельства и последствия, собираются и анализируются другие сведения, представляющие интерес для расследования.
В то же время за прошедшие сутки, 10 марта, в территориальные подразделения полиции Житомирщины поступили около 800 сообщений, каждое четвертое из которых носило информационный характер. Полицейские провели проверку около 300 человек.
Напомним, Россия может усилить террористические методы ведения боевых действий.