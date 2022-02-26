При себе задержанный имел российские рубли, карточки российского банка и револьвер.

На Закарпатье полицейские задержали уроженца России, который фотографировал территориальные стратегические объекты.

Как рассказали в Нацполиции, 41-летний злоумышленник фотографировал мосты и вокзалы в Береговском районе. Именно такие разведывательные фото правоохранители и обнаружили в его телефоне.

Полицейские, совместно с сотрудниками СБУ установили, что уроженец России снимал жилье в одном из населенных пунктов района.

Отмечается, что при себе он имел российские рубли, карточки российского банка и револьвер.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 УПК РФ. Правовая квалификация события - ст. 113 (Диверсия) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.