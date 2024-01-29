Во время осмотра личных вещей подозреваемого была обнаружена еще одна граната.

В Закарпатской области задержали мужчину, который бросил граната во двор депутата облсовета.

Как сообщает Закарпатская областная прокуратура в Facebook, разоблачен и задержан 27-летний житель Мукачево по подозрению в умышленном уничтожении чужого имущества путем взрыва и незаконном обращении с боеприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Подозреваемого задержали в Ужгороде. В его личных вещах правоохранители нашли еще одну гранату-РГД-5, которую он незаконно приобрел и хранил до момента изъятия.

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Разоблачение правонарушения прокурорами осуществлено совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции Закарпатья и спецназовцами Корда.

Взрыв на Закарпатье

Как сообщил УНИАН, в ночь на 23 января в Мукачево Закарпатской области неизвестный бросил гранату во двор.

Хозяин дома - депутат Закарпатского областного совета Георгий Горват, а "тревожную кнопку" нажал охранник, который услышал звук взрыва во дворе. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Затем депутат дал комментарий УНИАН что касается подрыва гранаты на его дворе.

"Я считаю, что все это политика. Думаю, что это кому-то выгодно, ведь сейчас происходят изменения в политических кругах города, области и вообще страны. Сегодняшний инцидент тянется от ситуации с поджогом автомобиля. Надеюсь, что следствие выяснит все обстоятельства", - сказал Горват.

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