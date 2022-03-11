На территории Херсонской области враг предпринимает попытки ввести административно-полицейский режим.

На временно захваченных врагом территориях Украины начинает активно работать агрессивная российская пропаганда.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"На временно захваченных территориях начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. Распространяя пророссийски месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением", - сказано в сообщении.

В то же время на территории Херсонской области враг делает попытки ввести административно-полицейский режим, создает систему комендатур для поддержания "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах.

Кроме того, во время столкновений с подразделениями ВСУ, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. В них личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен.

"В отдельных населенных пунктах противник, в нарушение норм международного гуманитарного права, совершает грабежи, взятие в заложники и казни гражданского населения", - отмечается в сообщении.

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