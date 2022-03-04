В Сумской области спасатели проводят работы на месте вражеского авиаудара по ТЭЦ.

4 марта в г. Ахтырка спасатели вместе с работниками местного предприятия и жителями города проводили аварийные работы на территории ТЭЦ, которая 3 марта потерпела вражеский авиаудар. Сегодня под завалами никого не обнаружили.

Данную информацию подтвердили в ГСЧС по состоянию на 18:00 4 марта.

Сообщается, что работы пришлось приостановить из-за угрозы еще одного авиаудара. Вчера после вражеского авиаудара из-под завалов была деблокирована женщина, которая передана медработникам и обнаружены тела 3 погибших.

Напомним, в Очакове горят склады, спасатели не могут начать ликвидацию пожара. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, в 10 утра стало известно о возгорании складских помещений на территории Очакова.

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