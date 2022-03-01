фото Facebook / Юрий Бова
На Сумщине потеряна связь с председателем Тростянецкой городской территориальной общины Юрием Бовой.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Тростянец. Ситуация сложная. Потеряна связь с председателем общины Юрием Бовой", – написал руководитель Сумщины.
При этом он выразил надежду, что Бова жив.
"Надеюсь, он жив. Еще утром активно работал", – отметил Живицкий.
Комментируя это сообщение, местные жители отмечают, что днем в Тростянце находились три танковые колонны русских войск, а также периодически раздавались взрывы.