Днем в Тростянце находились три танковые колонны российских войск, а также периодически раздавались взрывы.

На Сумщине потеряна связь с председателем Тростянецкой городской территориальной общины Юрием Бовой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Тростянец. Ситуация сложная. Потеряна связь с председателем общины Юрием Бовой", – написал руководитель Сумщины.

При этом он выразил надежду, что Бова жив.

"Надеюсь, он жив. Еще утром активно работал", – отметил Живицкий.

Комментируя это сообщение, местные жители отмечают, что днем в Тростянце находились три танковые колонны русских войск, а также периодически раздавались взрывы.

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