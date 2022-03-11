По словам оккупантов, они шли по карте на границу.

На Сумщине полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных лиц в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны мгновенно отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих России. Как пояснили нападавшие, они шли по карте на границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас всех задержанных передали в соответствующие органы, где будут выяснены обстоятельства, при которых они попали на территорию Роменского района.

Ранее СБУ перехватила разговор российских оккупантов, которым поставили задачу "взять" Киев. Один из путинских военных говорит, что ждет ротацию и надеется, что больше не вернется в Украину.

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