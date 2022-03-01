47-летний мужчина погиб на месте.

На Сумщине мужчина погиб, пытаясь преградить дорогу российским войскам на собственном авто.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, 28 февраля вблизи села погожая Криница (Роменский район Сумщины) местный житель на собственном авто перегородил дорогу колонне российской техники.

Оккупанты переехали машину танками. 47-летний мужчина погиб на месте.

Прокуратура начала уголовное производство. При процессуальном руководстве Роменской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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