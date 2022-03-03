Дмитрий Живицкий сообщил, что Конотоп "никогда не сдавался и никогда не сдастся".

Глава Сумской облгосадминистрации, военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что на севере Сумщины и в Сумах ситуация "более-менее" спокойная.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Проехали БТР и автомобиль их военной полиции, залетели в город: сначала в наш полицейский участок, потом в горсовет и дали час на то, чтобы конотопци определились они сдают город или нет", - рассказал глава ОГА.

Однако, он подчеркнул, что горожане собрались и скандировали фразы с текстом о направлении, в котором ранее отправляли российский военный корабль оборонке острова Змеиный.

После этого были проведены переговоры городских властей с приобщением переговорщика от облгосадминистрации, в результате которых было решено, что "никогда Конотоп не сдавался и никогда не сдастся".

"Это славный казацкий город. 367 лет назад мы совместно с крымскими татарами уже дали "нагоняя" московитам и их войско было намного численнее, чем украинское, но все же они убежали очень далеко. И примерно такой же текст был озвучен этим военным", - сообщил Живицкий.

По его словам, во время разговора с оккупантами было заметно, что российские военнослужащие деморализованы и не имеют пищи.

Глава военной администрации также рассказал, что зафиксировано проезд вражеской военной техники вдоль города, однако в город она не заезжала.

Он также добавил, что на севере области ситуация более-менее спокойная.

"По городу Сумы также более-менее спокойная ситуация, организована работа блокпостов..., к городу вернулся порядок, город патрулируется...",- сказал Живицкий.

По данным ОГА, сегодня в области тероборона взяла в плен 36 российских военных.

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