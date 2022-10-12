Президент отмечает необходимость договоренности относительно новой поставки Украине оружия и боеприпасов.

На завтрашнем "Рамштайне" Украина ожидает от партнеров прогресса в вопросе по противовоздушной и противоракетной обороне.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Завтра в формате "Рамштайна" состоится обсуждение оборонной поддержки Украины. Ожидаю от партнеров прогресса в вопросе о противовоздушной и противоракетной обороне, договоренностей о новой поставке другого необходимого нам оружия и боеприпасов", - отметил он.

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При этом президент подчеркнул, что государство-террорист должно быть "лишено даже мысли о том, что любой волной террора может чего-то достичь".

Зеленский рассказал, что сегодня принял участие в работе внеочередного саммита "Группы семи", созванного немецким председательством по инициативе Украины. По его словам, обсудили реагирование на новую российскую эскалацию.

"За такую новую волну террора должна быть и новая волна ответственности для России. Новые санкции, новые формы политического давления и новые формы поддержки Украины", - считает президент.

ПВО для Украины: помощь США

Напомним, президент США Джо Байден также выразил осуждение ракетных ударов России по территории Украины, в том числе по Киеву, и пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, говорится в заявлении Белого дома.

В том числе речь шла о передовых системах противовоздушной обороны.

Он также подчеркнул свое постоянное взаимодействие с союзниками и партнерами, чтобы продолжать возлагать расходы на Россию, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и злодеяния и предоставлять Украине помощь в области безопасности, экономическую и гуманитарную помощь.

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