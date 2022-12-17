С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 97 270 оккупантов.

ВСУ поразили эвакуационную группу оккупантов, которые выносили с поля боя подбитого захватчика.

На одном из кадров 80-й бригады ВСУ зафиксирована работа ударного дрона по группе российских военных.

Украинские защитники заметили четырех россиян, которые торопливо выносили с поля боя еще одного - "трехсотого", и, не колеблясь, сбросили на всех снаряд из беспилотника.

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Взрывом задело всех захватчиков, а раненый террорист оказался на земле.

Война в Украине - актуальные данные

Продолжаются жестокие боевые действия на востоке Украины - враг сосредоточился на захвате Донецкой области.

Отдельно ВС РФ усилили свое присутствие в Запорожской области, чтобы уберечь от наступления защитников свои логистические пути и так называемый "коридор" в Крым.

Генштаб констатирует частичный отвод террористов из Каховки и Новой Каховки Херсонской области. В командовании "Юг" считают, что в таких маневрах враг может прятать определенные "ловушки" для ВСУ.

Одновременно Россия переместила запуск иранских дронов из Крыма в Краснодарский край из-за уязвимости полуострова к ударам ВСУ.

По мнению генерала Залужного, РФ - несмотря на неудачи на поле боя - готовит новых резервистов для предстоящего масштабного наступления с севера.

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