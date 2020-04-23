На Львовщине сообщили о смерти в районе ООС бойца 128-й бригады

У погибшего бойца остались жена и родители.

В зоне боевых действий на Донбассе в четверг, 23 апреля, погиб 33-летний военный из поселка Славское Сколевского района на Львовщине Андрей Алешин.

Как сообщает zaxid.net, об этом заявил председатель отделения Союза ветеранов АТО Сколевщины в Славском Игорь Ферин.

По его словам погибший боец проходил службу в 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Ожидается, что тело погибшего бойца должны доставить на Львовщину в ближайшее время. Похороны планируются на воскресенье, 26 апреля.

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"Об Андрее Алешине известно, что он 1987 года рождения. Служил в 128 отдельной горно-штурмовой бригаде. Трехлетний контракт должен был завершиться вскоре – в июне 2020 года. У погибшего бойца остались жена и родители", - пишет издание.

В штабе ООС о смерти военного пока официально не сообщали. За минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь в рядах украинских военных нет.