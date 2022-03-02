В результате обстрела повреждена крыша детсада.

Российские войска на Луганщине обстреляли детский сад с детьми.

Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его данным, противник обстрелял Северодонецк, и в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша саду и перебита теплосеть.

"В подвальном помещении находится примерно 10 человек, из которых 8 детей. Принимаются меры по их эвакуации", - отметил чиновник.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

После этого враг атаковал не только военные объекты. В частности, в Мариуполе Донецкой области противник обстрелял роддом.

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