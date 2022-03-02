Российские войска на Луганщине обстреляли детский сад с детьми.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его данным, противник обстрелял Северодонецк, и в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша саду и перебита теплосеть.
"В подвальном помещении находится примерно 10 человек, из которых 8 детей. Принимаются меры по их эвакуации", - отметил чиновник.
Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.
После этого враг атаковал не только военные объекты. В частности, в Мариуполе Донецкой области противник обстрелял роддом.