В Луганской области украинские военные уничтожили машину оккупантов, подвозившую боеприпасы

Транспортное средство оккупантов было взорвано с помощью противотанкового ракетного комплекса.

В Луганской области военнослужащие Вооруженных сил Украины уничтожили транспортное средство российских оккупантов, которое подвозило боеприпасы на передовые позиции боевиков.

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Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook. «29 апреля на Луганщине военнослужащие Вооруженных сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса уничтожили транспортное средство российских оккупантов, которое подвозило боеприпасы на позиции», - говорится в сообщении.

Также сказано, что на днях в этом районе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Также, как сообщалось ранее, оккупанты открывали огонь по жилым кварталам Золотого-4 и повредили несколько домов гражданского населения.

«Точным выстрелом наши защитники в очередной раз напомнили противнику о неотвратимости наказания за свои преступные действия», - заявили в штабе ООС.

Кроме того, отмечается, что Объединенные силы и дальше продолжают надежно контролировать линию соприкосновения.Подразделения, которые держат оборону, принимают адекватные меры, в том числе и огневого воздействия на оккупантов с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих и гражданских лиц.