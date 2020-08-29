Житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к боевикам самопровозглашенной «ДНР». А уже в октябре от них ушел.

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили на Харьковщине экс-боевика так называемой «ДНР», который сейчас является украинским военнослужащим.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Читайте такжеВ Мариуполе задержали бывшего боевика " ДНР"

Следователи выяснили, что житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к боевикам самопровозглашенной «ДНР». Был стрелком в составе так называемых «Спецназ ДНР» и «батальон "Оплот"», выполнял обязанности патрульного, охранял подконтрольные боевикам объекты и местность. За это харьковчанин получал ежемесячно 5 тысяч гривен.

В октябре 2014 года боевик по собственной инициативе решил уйти от боевиков и вернулся на Харьковщину. Впоследствии он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 об участии в деятельности террористической группы или террористической организации ККУ. Ему грозит до 15 лет заключения.

Похожая ситуация произошла на Харьковщине в начале августа. Тогда правоохранители разоблачили также экс-боевика, который вступил в украинскую армию. Он также добровольно присоединился к боевикам из так называемого подразделения «Оплот», которое действовало в самопровозглашенной «ДНР». Там он пробыл до февраля 2015 года, а затем, опасаясь за собственную жизнь, покинул их и переехал в Харьков.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ