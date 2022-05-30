Враг не согласовывает эвакуационные коридоры и не позволяет завозить гуманитарную помощь в оккупированные громады.

На оккупированных территориях Харьковской области есть случаи принудительной эвакуации населения в Россию, также есть информация о введении в обращение российских рублей.

Об этом в эфире информационного телемарафона рассказал руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"О введении в обращение рублей, такая информация была по Волчанской и Купянской громадам. О принудительной паспортизации, такой информации у нас нет. О принудительной эвакуации на территорию РФ – такая информация была", - рассказал Синегубов.

Глава ОВА отметил, что враг пока не согласовывает эвакуационные коридоры и не позволяет завозить туда гуманитарную помощь. По его словам, в этих громадах тяжелая ситуация, ведь они уже несколько месяцев находятся под полной оккупацией.

Что касается ситуации в Харькове, то, по словам Синегубова, несколько дней подряд фиксируются удары по самому городу, также подверглись обстрелам населенные пункты Чугуев, Дергачи, Золочев и соответствующие районы.

"В Харькове немного тише, однако на улице находиться опасно, потому что могут прилететь снаряды в любую точку города. Обстрелы ведутся из артиллерии, РСЗО "Смерч" и "Ураган". Учитывая расстояние их действия, РФ может вести огонь непосредственно со своей территории", - сказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Синегубов заявил, что под временной оккупацией находится 31% территории региона, 5% было освобождено от российских захватчиков.

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