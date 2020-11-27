В объектив камеры попали, в частности, Зайцево и Мироновка.

Журналист Денис Казанский поделился фотографиями своей поездки в прифронтовую зону на Донбассе.

Фото появились в Instagram Казанского.

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В объектив камеры попали, в частности, Зайцево и Мироновка.

"Зайцево – поселок, разделенный линией фронта. На этой улице почти не осталось целых домов. А на соседней – уже линия огня. И как странно, несмотря на этот ужас, люди в поселке все еще остаются. В последнее время, правда, почти не стреляют", – поделился впечатлениями журналист.

На фото Казанский показал обстрелянные артиллерией старые дома, в том числе жилые, стены некогда успешных предприятий, которые сейчас обваливаются из-за недостатка ухода, эксплуатации и прихоти природы.

В комментариях пользователи отметили, что кое-где донбасские села смахивают на Припять. Примечательно, что камера не поймала ни одного тамошнего жителя на улицах сел.

Денис Казанский – уроженец Востока и является членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по деоккупации Донбасса.

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Автор: УНИАН