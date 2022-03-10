Около населенного пункта Светлодарск Донецкой области случилась авария на газопроводе.

10 марта около Светлодарска (Бахмутский район, Донецкая область) россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить.

Об этом сообщает глава Донецкой области Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Незадолго до того российские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской громаде. Разрушена котельная возле школы и несколько домов, выбило окна возле детсада.

"Сегодня днем ​​в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе. Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью возобновили электроснабжение в Светлодарск, Новоселовку и Александрополь. За исключением трех улиц в окрестностях, электричество вернули и ко всему Новолуганскому", - написал Павел Кириленко.

На видео – последствия обстрела оккупантами газопровода близ Светлодарска.

Напомним, на Светлодарской дуге военные в День Единения подняли флаг Украины.

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