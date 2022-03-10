Зарево от огня в Светлодарске видно за 30 км / Фото - УНИАН

10 марта около Светлодарска (Бахмутский район, Донецкая область) россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить.

Об этом сообщает глава Донецкой области Павел Кириленко в своем Telegram-канале. 

Незадолго до того российские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской громаде. Разрушена котельная возле школы и несколько домов, выбило окна возле детсада.

"Сегодня днем ​​в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе. Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью возобновили электроснабжение в Светлодарск, Новоселовку и Александрополь. За исключением трех улиц в окрестностях, электричество вернули и ко всему Новолуганскому", - написал Павел Кириленко.

На видео – последствия обстрела оккупантами газопровода близ Светлодарска.

Напомним, на Светлодарской дуге военные в День Единения подняли флаг Украины

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