10 марта около Светлодарска (Бахмутский район, Донецкая область) россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить.
Об этом сообщает глава Донецкой области Павел Кириленко в своем Telegram-канале.
Незадолго до того российские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской громаде. Разрушена котельная возле школы и несколько домов, выбило окна возле детсада.
"Сегодня днем в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе. Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью возобновили электроснабжение в Светлодарск, Новоселовку и Александрополь. За исключением трех улиц в окрестностях, электричество вернули и ко всему Новолуганскому", - написал Павел Кириленко.
На видео – последствия обстрела оккупантами газопровода близ Светлодарска.
Напомним, на Светлодарской дуге военные в День Единения подняли флаг Украины.