Пришел избитым: стали известны подробности задержания на Донбассе снайпера боевиков (видео)

На днях на Луганщине задержали вражеского диверсанта - снайпера боевиков "ЛНР".

Детали задержания сообщает ТСН в сюжете.

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Мужчина сам пришел к позициям украинских военных на рассвете и сдался в плен. Он был избитым, объяснял, что не выдержал произвола и издевательств со стороны бывших коллег. С собой он имел российские рубли и обезболивающие наркотики.

С задержанным сейчас работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Подробности задержания рассказали украинские военнослужащие.

"Наблюдали с помощью тепловизора, заметили тепловую асигнатуру где-то метров 150 от нас, передали на Центральный, получили приказ вести наблюдение. Огонь не открывали. Наладили голосовую связь, подал ему команду - "стоять, кто, в случае провокационных действий будет применено оружие". Он сказал, все понял, не буду двигаться", - говорит военнослужащий ВСУ Сергей.

"Когда осматривали его, его вещи, документы смотрели, поднимали футболку, у него вся избита спина была. То есть вывод который напрашивается - его там нормально били. Видно, шел целенаправленно к нам сдаваться. Он подошел, я говорю ему: подними руки, покажи мне пальцы, чтобы не было ни гранат, ничего. Он повернулся, нет ничего. Так зашел, я его здесь забрал, там уже мы его посадили, осмотрели ", - добавляет боец Александр.

"Когда мы его доставляли на КСП батальона, он сказал, что уже просто ему надоело служить там, там беспредел командиров. Показывал синяки, у него на спине была гематома, что его лопатой били", - рассказывает военный Николай.