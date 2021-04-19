Сегодня обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.

В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки, 18 апреля, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью. Еще один - осколочное ранение, его доставили в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба Операции Объединенных сил.

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В частности, недалеко от поселка Водяное Донецкой области боевики открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Старогнатовки, Песков, Катериновки и Авдеевки они совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкино боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы украинские военные открывали ответный огонь.

По состоянию на 7: 00 19 апреля боевики уже трижды нарушили режим тишины. Так, недалеко от поселка Южное они открывали огонь из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и зенитных установок.

У Майорска боевики осуществили обстрел из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе населенного пункта Зайцево они дистанционно минировали из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Обошлось без потерь и ранений среди украинских военных.

Ситуация на Донбассе: что известно

Справка УНИАН. Новое перемирие там заработало с 27 июля 2020 года, и в течение первых месяцев на Донбассе действительно существенно уменьшилось количество обстрелов. Зато сейчас наблюдается новое обострение, за время «перемирия» от обстрелов боевиков погибли более 30 военных. Солдаты погибают в результате подрыва на взрывных устройствах.

Рост количества обстрелов боевиков и количества погибших и раненых украинских военных происходит на фоне наращивания присутствия российских войск у границ с Украиной.

В России заявляют, что войска перебрасывают из-за якобы угрозы НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия наращивает свое присутствие у границ, чтобы проверить Запад: в частности, как изменится поддержка Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко