На Донбассе уничтожены семь российских наемников, включая трех "командиров" - журналист

Не менее 10 наемников РФ ранены.

На позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ близ Логвиново на Светлодарской дуге уничтожены семь военнослужащих противника, включая трех "командиров".

Также не менее 10 наемников РФ получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

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"10-13 июня в результате многократной детонации боеприпасов на позициях 7-й мотострелковой бригады ВС РФ на высоте 220 близ села Логвиново (Светлодарская дуга), уничтожены 7 военнослужащих противника, включая сразу трех командиров взводов. Опубликован поименный список", - сообщил он.

Журналист добавил, что террористы "ДНР" уверены, что эти взрывы осуществляют не украинские военные, а "сотрудники ЧВК "Эринис" из Великобритании, из 120 мм миномета".

Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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