На Донбассе ранен украинский военный

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава ОС за сутки не зафиксировано.

С начала текущих суток, 17 мая, вооруженные формирования РФ дважды обстреляли украинские позиции возле Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов один украинский боец получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, украинские военные применили в ответ дежурные огневые средства, потери противника уточняются.

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди бойцов ОС в результате вражеских обстрелов не было.

Оккупанты получили адекватный ответ от украинских военных. По данным разведки, 16 мая украинские бойцы ранили одного российского оккупанта.

Случаев заболевания коронавирусную инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что патруль ОБСЕ попал под обстрел боевиков на территории ОРЛО.