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На Донбассе получил ранение один украинский военный

16:47, 24 апреля 2020
Война
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Защитника эвакуированы в медицинское учреждение \ фото УНИАН

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Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты уже трижды нарушали режим тишины на линии боевого столкновения. Боевики, в очередной раз нарушая Минские соглашения о запрещении применения тяжелого вооружения, дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов.

В частности, из минометов 120-го калибра оккупанты выпустили 20 мин по защитникам Орехово, 23 мины из миномета 82-го калибра - по защитникам Павлополя.

«По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитника эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное», - говорится в сводке.

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