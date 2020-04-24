На Донбассе получил ранение один украинский военный

Оккупанты уже трижды нарушили режим тишины, применив, в частности, запрещенное вооружение.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил ранен один украинский военный.

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Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты уже трижды нарушали режим тишины на линии боевого столкновения. Боевики, в очередной раз нарушая Минские соглашения о запрещении применения тяжелого вооружения, дважды вели огонь по позициям Объединенных сил из минометов.

В частности, из минометов 120-го калибра оккупанты выпустили 20 мин по защитникам Орехово, 23 мины из миномета 82-го калибра - по защитникам Павлополя.

«По имеющейся информации, с начала суток один наш герой получил осколочное ранение. Защитника эвакуировали в медицинское учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное», - говорится в сводке.