На Днепропетровщине депутата сельсовета поймали на сепаратизме
На Днепропетровщине председатель бюджетного комитета поселкового совета распространял в интернете сепаратистские материалы, популяризируя террористические организации "Л/ДНР".
Мужчина дискредитировал украинские военные подразделения и правоохранительные органы, в частности участников операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр СБУ.
Для ведения противоправной деятельности агитатор использовал материалы пропагандистских сайтов России и незаконных вооруженных формирований.
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Оперативники спецслужбы установили, что к кругу его «друзей» из интернет-среды принадлежали пользователи, которые имели отношение к спецслужбам РФ и группировок боевиков.
Открыли уголовное дело по ст. 436-1 Уголовного кодекса. Во время обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику с информацией, подтверждающей незаконную деятельность.
Как сообщал ранее УНИАН, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого «русского мира».