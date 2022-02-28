Ситуация с Купянском выясняется, Волноваха отбита.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что на Черниговском и Сумском направлениях наблюдается тишина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинге.

"Черниговское и Сумское направление - тишина. Харьковское направление - попытка дневного входа в глубину Харькова. Как она закончилась - мы видели с вами все. Очень грустно для тех, кто пробовал сходить", - отметил Арестович.

По Купянску он отметил, что ситуация выясняется.

"Несмотря на запись мэра Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию, не все там так просто", - рассказал советник главы ОП.

Кроме того, Арестович добавил, что Волноваха была отбита у врага.

"Мариуполь держится, никакой проблемы. Бердянск занят противником, там не было наших войск", - рассказал он.

Также советник председателя ОП сообщил, что у врага "подходят резервы из Крыма небольшие в сторону Херсона, сосредотачиваются возле Херсона".

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