В Черниговской области в Сновской общине с помощью завалов деревьев на дороге местные жители задержали российский бензовоз.
Об инциденте в Черниговской области в Facebook сообщил журналист Василий Чепурной.
"Благодаря завалу, устроенному северянами, российский бензовоз в Новых Боровичах Сновской общины въехал в дерево, водитель задержан. Топливо для дозаправки оккупантов не доехало...", - написал он.
В комментариях участники рекомендовали использовать топливо для украинской армии или на посевную.
В Оперативном командовании "Север" уточнили, что из-за завала деревьев, который устроили местные жители, водитель потерял управление и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Силовики изъяли документы и вещи.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.