Водитель бензовоза потерял управление, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

В Черниговской области в Сновской общине с помощью завалов деревьев на дороге местные жители задержали российский бензовоз.

Об инциденте в Черниговской области в Facebook сообщил журналист Василий Чепурной.

"Благодаря завалу, устроенному северянами, российский бензовоз в Новых Боровичах Сновской общины въехал в дерево, водитель задержан. Топливо для дозаправки оккупантов не доехало...", - написал он.

В комментариях участники рекомендовали использовать топливо для украинской армии или на посевную.

В Оперативном командовании "Север" уточнили, что из-за завала деревьев, который устроили местные жители, водитель потерял управление и съехал на обочину, где столкнулся с деревом. Силовики изъяли документы и вещи.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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