После переговоров флаг оставили украинский, но местному населению поставили условие – не протестовать.

В Городне в Черниговской области сегодня утром группа российских военных заблокировала подходы к городскому совету.

Как сообщается на странице газеты "Новости Городнянщины" в Facebook в помещении оставили мэра и его заместителей.

"Час город был в напряжении – что они хотят и чем все кончится? Переговоры с руководством города закончились договоренностью: пока на мэрии висит украинский флаг, городской совет будет работать, как и раньше, обеспечивая минимальные потребности жителей громады", - говорится в сообщении.

На видео, размещенном на странице издания, городской голова Андрей Богдан отметил, что будет работать в горсовете под украинским флагом.

В то же время, российские военные предупредили: так будет продолжаться до тех пор, пока не будет акций протеста и терактов со стороны местного населения. На вопрос местного жителя, будут ли стрелять военные в безоружных жителей Городни, мэр ответил, что не знает.

В комментариях местные жители назвали недопустимым смену государственного флага на городском совете громады, а также выразили опасения, не произойдет ли измены или провокаций в громаде.

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