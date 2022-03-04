Оккупанты с угрозами пытались установить свой режим в поселке, однако местные жители сопротивляются.

В приграничном поселке Репки на Черниговщине захватчики захватили местный отдел полиции, застрелив при въезде в населенный пункт безоружного местного жителя.

Об этом говорится в сообщении на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"Террор и мародерство - в приграничье Черниговщины захватчик навязывает оккупационный режим. В приграничном поселке Репки захватчики захватили местный отдел полиции, застрелив при въезде в населенный пункт безоружного местного жителя", - отмечается в сообщении.

Пограничники отмечают, что вражеские солдаты уже отобрали у местных жителей трактор и грузовик "Камаз", а также разграбили два продовольственные магазины. Ночью техника агрессора ездила по улицам и прожекторами ослепляла окна жителей.

"По имеющейся информации, на общий сбор горожан, который состоялся возле Репкинской Свято-Николаевской церкви, прибыла колонна военной техники с отметкой "О". Представитель захватчиков, назвавшийся полковником полиции, начал диктовать людям свои порядки. В случае неповиновения угрожал применить силу, вплоть до расстрела поселка артиллерией. Требовал отдать всю грузовую технику и объявил комендантский час", - говорится в сообщении.

Кроме того, представитель захватчиков запретил местным собираться, снимать военную технику, приближаться к полицейскому участку.

"Горожане на предложения захватчиков не приставали, пели гимн и высказывали свою патриотическую позицию. Они показывали пришельцам фото и видео из сети, как врага встречает украинское войско. На это интервенты отрицали, что потери у них значительно меньше", - рассказали в ГПСУ.

Отмечается также, что человек, назвавшийся полковником полиции, сказала, что доложит руководству о неприятие местным населением оккупации.

"Зато начал переговоры с жителем города, который до 2010 года был начальником полиции Репок. Горожане указанному лицу никаких властных или переговорных полномочий не делегировали", - говорится в заметке.