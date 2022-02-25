По его словам, за эти направления можно волноваться меньше, чем любые другие.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что в Черниговской и Сумской областях враг накапливает резервы, но украинские военнослужащие "там надежно держат оборону".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"В Черниговской области наши войска остановили наступление противника. Сейчас там активных действий не ведется. Противник накапливает резервы. В Сумской области так же: противник накапливает резервы, перегруппировывается и готовится к попытке дальнейшего наступления. Но там надежно держат оборону, за эти направления мы можем волноваться меньше, чем любые другие", - отметил Арестович